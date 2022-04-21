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Dünya

Komşusundan elektrik ithal edecek

Güney Afrika ülkesi Zimbabve'nin, komşusu Zambiya'dan elektrik ithalatını artırmak için çalışmalar yürüttüğü bildirildi. Zimbabve, normalde elektrik ihtiyacının önemli bölümünü Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mozambik'ten sağlıyor.

AA21 Nisan 2022 Perşembe 15:59 - Güncelleme: 21 Nisan 2022 Perşembe 15:59
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Zimbabve Enerji Bakanı Soda Zhemu, ülkenin ana elektrik tedarikçilerinden Güney Afrika'da yaşanan elektrik arzı sorunu nedeniyle gerekli ilave enerjinin ithalatı için Zambiya ile müzakere etmeye hazırlandıklarını belirtti.

Ülke, en büyük elektrik santrali olan Hwange Elektrik Santrali'nde yaşanan arızalar nedeniyle halihazırda ciddi bir elektrik sorunuyla uğraşıyor.

Zimbabve, normalde elektrik ihtiyacının önemli bölümünü Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mozambik'ten sağlıyor.

Bununla birlikte Güney Afrika Cumhuriyeti'nde görülen elektrik arzı problemi, Zimbabve'yi yeni tedarik yolları aramaya zorluyor.

Zimbabve hükümeti ayrıca, Hwange Elektrik Santrali'nde devam eden çalışmaların tamamlanmasıyla gelecek yıl itibarıyla elektrik üretim kapasitesini aylık 300 megavat artırmayı planlıyor.

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