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Dünya

Komşuya örnek olduk: Türkiye'deki gibi güçlü olmalı

Yunanistan'daki seçimlerde ikinci tura hazırlanan Kiryakos Miçotakis, Ankara ile ilgili mesajlar vermeyi de ihmal etmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini söyleyerek, 'Yunanistan'ın Türkiye'ye her zaman dostluk elini uzatacağını kendisine ileteceğim' diyen Miçotakis 'Tüm Yunanlıların başbakanı olacağım' vurgusu yaptı. Miçotakis, Türkiye'de seçilen hükümet gibi kendilerinin de güçlü ve istikrarlı bir hükümete ihtiyaç duyduklarını belirtti.

30 Mayıs 2023 Salı 12:56 - Güncelleme:
Komşuya örnek olduk: Türkiye'deki gibi güçlü olmalı
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Yunanistan'da halk, 25 Haziran'da düzenlenecek ikinci tur oylama kapsamında tekrar sandık başına gidecek.

İlk turu önde bitiren Kiryakos Miçotakis'in Yeni Demokrasi Partisi, hükümeti kuracak çoğunluğa ise ulaşamadı.

Seçim çalışmalarını sürdüren Miçotakis, Peristeri şehrinde destekçileriyle bir araya geldi.

Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 28 Mayıs'ta elde ettiği seçim başarısından dolayı tebrik edeceğini söyledi.

"YUNANİSTAN'IN HER ZAMAN DOSTLUK ELİNİ UZATACAĞINI İLETECEĞİM"

Görüşmede dile getireceği konulara değinen Miçotakis, şöyle devam etti:

Yunanistan'ın Türkiye'ye her zaman dostluk elini uzatacağını kendisine ileteceğim. Gerginlik arayan biz değiliz ama geçilemeyecek sınırları da çok iyi biliyoruz.

"GÜÇLÜ SİLAHLI KUVVET ARAYIŞIMIZ DEVAM EDECEK"

"Anlaşmazlıklar her zaman uluslararası hukuk çerçevesinde çözülür." diyen Miçotakis, "Ülkenin güçlü silahlı kuvvet arayışı tam da planladığımız gibi devam edecek." ifadesini kullandı.

HÜKÜMET İÇİN TÜRKİYE ÖRNEĞİNİ VERDİ

55 yaşındaki Yunan siyasetçi, "Tüm Yunanlıların başbakanı olacağım" vurgusu yaparak, Türkiye'de seçilen hükümet gibi, kendilerinin de güçlü ve istikrarlı bir hükümete ihtiyaç duyduklarını anlattı.

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