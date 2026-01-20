İSTANBUL 7°C / 1°C
20 Ocak 2026 Salı
Dünya

Komşuyu karıştıran ''İsrail desteği'' iddiası: Skandalı Meclis'e taşıdılar

Yunanistan'daki muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA) Milletvekili Olga Yerovasili, İsrail basınında çıkan, 2023 Yunanistan genel seçiminde iktidar partisi Yeni Demokrasi'nin başarılı olması için İsrail'in destek verdiğine ilişkin iddialarla ilgili sözlü soru önergesi verdi.

20 Ocak 2026 Salı 13:43
Yerovasili, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail gazetesi Haaretz'in iktidar partisi Yeni Demokrasi hakkında ciddi iddiaları olduğuna dikkati çekerek, bu iddiaların Başbakan Kiryakos Miçotakis tarafından yanıtlanmasını talep etti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un çalışma arkadaşı aracılığıyla, 2023 genel seçimi öncesi Yunanistan'da Yeni Demokrasi Partisi lehine internet üzerinden kamuoyu oluşturulması için destekte bulunduğu iddialarını hatırlatan Yerovasili, İsrail basınına göre bu işbirliğinin Yunanistan'da dinleme skandalının gündemde olduğu 2022 sonlarına kadar uzadığını ifade etti.

Yerovasili, yönelttiği sözlü soru önergesiyle Başbakan Miçotakis'ten, "Yeni Demokrasi, 2023 genel seçimi öncesi ve dinleme skandalı sonrasında, İsrail Cumhurbaşkanı'nın yakın bir çalışma arkadaşıyla internette kamuoyunun yönlendirilmesi için işbirliği yaptı mı?" sorusunu yanıtlamasını istedi.

