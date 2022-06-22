Komşuyu korku sardı: Türkiye, F-16'ları da alacak F-35'leri de

Yunanistan'da ana muhalefetteki Syrzia Partisi döneminde Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı olarak görev yapan Evangelos Apostolakis, Yunanistan'da bir televizyon kanalına Türkiye'nin devam eden Rusya-Ukrayna savaşında önemli bir müttefik olduğunu ve "bunun avantajını da sonuna kadar kullancağını" söyledi. Apostolakis daha önce de Yunanistan hükümetini "Türkiye'nin ciddi bir aktör" olduğu konusunda uyarmış ve F-16'ların yanı sıra "bir noktada" F-35'leri de ABD'den alacağına inandığını dile getirmişti.

NATO'DAN DESTEK ALDI

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Evangelos Apostolakis Yunan Skai televizyonuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'ye Jens Stoltenberg (NATO Genel Sekteri) tarafından nefes aldırıldı. NATO'dan aldığı bu destekle Türkiye bölgede tansyionu arttırabilir. Türkiye, Ege Adaları ve bölgedeki silahlanma konusunda bir şeyler elde edebilmek için ya da F-16'ların ABD tarafından satışını sağlayabilmek için bile Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelikleri noktasında bir pazarlık yapacaktır."

ANKARA ÖNEMİNİ BİLİYOR

Apostolakis Ege'de Türkiye'ye karşı gerçekleşecek en ufak kaybın geri kazanımının çok zor olacağını da ifade ederek Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı işaret etti ve "Akar'ın diyalog konuşmaları ile hem iyi hem de kötü rolünü oynayarak kuralsız bir hükümet olmadıkları izlenimi veriyorlar. Elbette diyalog gerçekleşirken Türk hükümeti iddialarından asla vazgeçmiyor" ifadesini kullandı. Apostolakis, Yunanistan'ın Türkiye'nin hamleleri karşısındaki sıkışmışlığını da şu sözlerle dile getirdi: "Savaş devam ederken (Rusya-Ukrayna savaşı) Türkiye'nin halen Amerikalılar ve Batı için oynayacağı bir rol var. Türkiye bu savaşta önemli bir müttefik olduğunu biliyor ve bunun avantajını da sonuna kadar kullanıyor."

Evangelos Apostolakis daha önce de "Erdoğan'ın kıstırılmış olduğunu düşünmek yanlıştır. Çünkü Türkiye, tüm jeopolitik platformlara katılmakta ve ciddi bir aktör olarak görülmektedir" diyerek Türkiye'nin gücüne vurgu yapmıştı.

HERKES İYİ İLİŞKİ İSTİYOR

Apostolakis "Türkiye ile iyi ilişki arzu etmeyen ciddi bir devlet yoktur. ABD, ilişkilerini korumak için çok büyük çaba sarf ediyor. Avrupa da çatışmamaya çalışıyor" demişti. Apostolakis ayrıca "Türkiye'nin Ukrayna krizindeki arabuluculuk rolünü kullanarak ABD ile F-16'lar konusunda anlaşacağını ve "F-35'leri de alacağını" iddia etmişti.