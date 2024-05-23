Komşuyu Libya telaşı sardı: Arkalarında Türkiye var

Türkiye ile 'Deniz Yetki Anlaşması' imzalayan Libya, Yunanistan'a ait Norveç bandıralı Ramford Hyperion gemisinin Libya yetki alanında faaliyet göstermesi nedeniyle Trablus'taki Yunan Büyükelçisi Nikos Garilidis'e geçen hafta bir protesto notası verdi. Yunan basını Libya'nın bu adımını manşetine taşıdı.

LİBYA'NIN HAMLESİ YUNAN BASININI TELAŞLANDIRDI: ARKALARINDA TÜRKİYE VAR



Yunan basını Kathimerini Libya'nın yetki alanına giren bir bölgede Yunanistan'ın sismik faaliyet araması yapmasını "Arka planda Ankara ile Libya manzarası" başlığıyla okuyucularına aktardı. Kathimerini gazetesi haberinde Trablus'un geçici hükümetinin geçen hafta Yunanistan'ın büyükelçisi Nikos Garilidis'e gönderilen bir mektup gönderdiğine atıfta bulunarak, söz konusu notanın, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da yaptığı görüşmeden kısa bir süre önce yapılmış olmasını dikkat çekti.

Kathimerini kendilerine konuşan yetkili kaynakların, "Yunanistan Büyükelçiliğine, Girit'in güneyinde yürütülen soruşturmalarla ilgili sözlü bir bilgi geldi ve bu bilgi Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından önümüzdeki birkaç gün içinde yanıtlanacak " dediğini yazdı.

Yunan basını, Abdulhamid Dibeybe'nin girişimlerine yönelik Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmaya işaret ederek, söz konusu hamlenin arkasında Türkiye'nin olduğunu yazdı.

ibya'nın notasında Türkiye'nin rolü olabileceğini iddia eden Yunan Kathimerini gazetesi, Libya'daki Abdulhamid Dibeybe hükümeti üzerinde büyük etkiye sahip Türkiye'nin, Libya ile Yunanistan arasında yaşanan son gerilimde rolü olabileceği şüphesinin ortaya çıktığını öne sürdü. Türkiye ve Dibeybe hükümeti arasında deniz araştırmaları anlaşması bulunduğuna da dikkat çeken Kathimerini, Libya'daki hükümetin daha önce de Yunanistan'ı kendi karasularını ihlal etmekle suçladığını yazdı.