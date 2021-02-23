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Dünya

Komşuyu sarsan taciz olayı! Sesler yükseldi: Başbakan örtbas ediyor

Yunanistan'da, Ulusal Tiyatro'nun eski Sanat Yönetmeni Dimitris Lignadis'in çocuklara cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alınması sonrası muhalefet partisi SİRİZA'nın Genel Başkanı ve eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Başbakan Kiriakos Miçotakis'e, Kültür Bakanının görevden alınması ve Yunan halkından özür dilenmesi çağrısı yaptı. Çipras, konunun örtbas edilmeye çalışıldığını da iddia etti.

23 Şubat 2021 Salı 12:36 - Güncelleme: 23 Şubat 2021 Salı 12:36
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Lignadis'in, hakkında benzer iddialar olmasına rağmen, 2019 yılında Ulusal Tiyatro Sanat Yönetmenliği görevine getirilmesi muhalefetin tepkisini çekti.

Muhalefet partisi SİRİZA'nın Genel Başkanı ve eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Başbakan Kiriakos Miçotakis'e, Kültür Bakanının görevden alınması ve Yunan halkından özür dilenmesi çağrısı yaptı.

Çipras, konunun örtbas edilmeye çalışıldığını da iddia etti.

Ünlü Yunan oyuncu Dimitris Lignadis, birden fazla çocuğa cinsel saldırıda bulunmak suçlaması ile pazar günü gözaltına alınmıştı.

TRT Haber'in haberine göre, Lignadis'e yöneltilen suçlamalar arasında, verdiği tiyatro dersleri esnasında reşit olmayan göçmen çocuklara cinsel tacizde bulunmak da yer alıyor. Ünlü oyuncu, ifade verecek.

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