Çin'de yolsuzluk suçlamalarıyla 6 general yasama meclisinden ihraç edildi. Uzmanlar, bu adımla Şi Cinping'in ordu üzerindeki kontrolü ele geçirdiğini belirtiyor.

Çin'de Devlet Başkanı Şi Cinping liderliğindeki yolsuzlukla mücadele kapsamında, Çin Komünist Partisi'nin en üst yönetim organı (Politbüro) üyelerinin de bulunduğu 8 kritik isim Çin Ulusal Halk Kongresi'nden (Meclis) ihraç edildi.

ESKİ FİNANS BAŞKANI DA VAR

Silahlı kuvvetleri yöneten Merkezi Askeri Komisyonu Donanım Geliştirme Dairesi Başkanı Orgeneral Şu Şüeşiang, Hava Kuvvetleri Siyasi Komiseri Orgeneral Guo Puşiao, Batı Cephe Komutanlığı Siyasi Komiseri Orgeneral Li Fıngbiao, Müşterek Lojistik Destek Kuvveti Komutanı Korgeneral Vang Kangping, Güney Cephe Komutanlığı Siyasi Komiseri Korgeneral Yin Hongşing ve Siberuzay Kuvveti Komutanı Korgeneral Cang Minghua'nın meclis üyeliklerine son verildi. Çin devlet ajansı Xinhua, görevden alınanlar arasında eski finansal düzenleyici kurum başkanı Li Yunze ile soruşturma altındaki Çin Komünist Partisi Politbüro üyesi Ma Xingrui'nin bulunduğunu açıkladı.

40 BİN KİŞİYİ KAPSAYAN DAVA

Çin yönetimi, yurtdışına uzanan yolsuzluklarla daha etkin mücadele etmek için yeni bir yasa hazırlıyor. Mahkeme raporlarına göre geçen yıl 40 bin kişiyi kapsayan yolsuzluk davaları sonuçlandı ve milyarlarca dolarlık yasadışı para geri alındı. Uzmanlar ise bu tasfiyelerin özellikle ordu yönetimini zayıflattığını ve Çin'in askeri karar alma yapısında değişikliklere yol açabileceğini söylüyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping

ARKADAŞINA BİLE ACIMADI

Şi Cinping'in başkanlık ettiği 7 kişilik Merkezi Askeri Komisyon'da 2023'ten itibaren 3 üye görevden alındı. Şi Cinping'in çocukluk arkadaşı olan General Zhang Youxia ve Genelkurmay Başkanı Liu Zhenli'ye de soruşturma açıldı. Komisyon, soruşturmaları yöneten tek üye ve Şi Cinping'in olduğu 2 kişilik yapıya dönüştü.