Konferansı boykot edip Türkiye ile görüştüler

Sudan Dışişleri Bakanı Ali Yusuf, Türkiye ile ikili ilişkilerin çok iyi seviyede olduğunu vurgulayarak, Türkiye ve Sudan'ı kardeş ülkeler olarak nitelendirdi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılan Yusuf, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye ile ikili ilişkilerin çok iyi seviyede olduğunu vurgulayan Yusuf, Türkiye ve Sudan'ı kardeş ülkeler olarak nitelendirdi.

Yusuf, "Antalya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dahil olmak üzere Türk yetkililerle önemli toplantılara katıldık. İkili ilişkilerin ekonomide, ticarette, kültürde, eğitimde geliştirilmesini ele aldık." diye konuştu.

İki ülkenin liderleri arasında ilişkileri geliştirmek için çok güçlü bir kararlılık olduğuna işaret eden Yusuf, "Türkiye hükümetindeki meslektaşlarımıza Sudan'daki durum, savaşın nasıl devam ettiği ve Sudan ordusunun son birkaç haftada kazandığı zaferler konusunda bilgi verdik." ifadesini kullandı.

- İSYANCILAR, UMDURMAN'IN GÜNEYİNE DOĞRU ÇEKİLDİ

İsyancı grupların çoğunun Hartum'dan kaçtığını ve şu anda batıya Umdurman bölgesinin güney kesimine doğru kaçtığını söyleyen Yusuf, "Önümüzdeki birkaç gün içinde bu konu ele alınacak. O zaman buranın tamamen Hızlı Destek Kuvvetlerinden (HDK) kurtarılacağını düşünüyorum." bilgisini verdi.

Yusuf, şu anda hükümet ile HDK arasında herhangi bir müzakere olmadığına dikkati çekerek "Müzakereye başlamanın şartı Sudan hükümeti tarafından ifade edildiği üzere milislerin ülkenin işgal altındaki tüm bölgelerinden belirli bir bölgeye çekilmeleridir. Burada arabuluculuk ve diyalog yoluyla anlaşmaya varılana kadar tutulabilirler ve gelecek Sudan halkının elindedir. Dolayısıyla bunun sonuçlandırılması için zamana ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

- SUDAN'IN YENİDEN KALKINDIRILMASINDA TÜRKİYE, SUUDİ ARABİSTAN, MISIR, KATAR VE KUVEYT İŞBİRLİĞİ

Bakan Yusuf, Sudan'ın yeniden kalkındırılması için elektrik, su, sağlık hizmetleri, okullar gibi temel ihtiyaçlar üzerinde çok fazla çalışma yapılması gerektiğini vurgulayarak bu alanlarda Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, Katar ve Kuveyt ile işbirliği içinde olduklarını söyledi.

Ülkesinin "dost ülkelerle birlikte" çalıştığını kaydeden Yusuf, "Bu ülkeler Sudan'ın normal hayata dönmesine yardımcı olacak ülkelerdir." dedi.

Yusuf, Sudan'ın normale dönüşünü isteyen diğer ülkelerin desteğini almak için bazı uluslararası konferanslar düzenleyeceklerini belirterek, ABD'yi ve Avrupa ülkelerini de Sudan'ın yeniden inşasında rol üstlenmeye davet etti.

İngiltere'nin, Sudan konusunda düzenlenecek uluslararası konferansa Sudan hükümetini davet etmemesi hakkında da Yusuf, şunları kaydetti:

"Bu daveti kabul edenler İngiltere, Almanya ve Avrupa Birliği'dir. Elbette son dönemde İngiliz yetkililerle aşamalı olarak görüştük ve bize bu toplantıyı Londra'da yapmak istediklerini söylediler ve kısa sürede bu davette bir sorun olduğu ortaya çıktı. Sudan'a davet göndermeyeceklerini söylediler ve biz de onlara bu konferansın Sudan'ın sorunlarını ve Sudan'daki durumu görüşmek için düzenlendiğini ve Sudan'ı davet etmeden Sudan hakkında nasıl bir konferans düzenlenebileceğini söyledik."

Yusuf, daha sonra İngiltere'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ni davet ettiğine işaret ederek Sudan'ın bu ülkeyle birçok sorunları olduğunu belirtti.

"Bizim için ne arabulucu ne de dost olan bir ülkeyi nasıl davet edebilirsiniz? Bu sebeplerden dolayı bu konferansı boykot ettik ve Türkiye ve Mısır gibi dost ülkelerle görüştük." diyen Yusuf, Mısır, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın konferansta Sudan'ın bakış açısını aktaracağına inandığını dile getirdi.

Yusuf, savaşın tüm hızıyla devam ettiğini ve güçlerin Darfur'a doğru ilerlediğini belirterek, HDK'nin Sudan'ın geri kalanındaki tüm altyapıyı vurmak için insansız hava araçları kullandığını söyledi.

Savaşın iyice kızışmış durumda olduğuna dikkati çeken Yusuf, "Bu mücadelenin yakın zamanda sona ereceğini düşünmüyoruz. Darfur'un tamamını bu isyancı gruptan kurtarmamız gerekiyor." diye konuştu.

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