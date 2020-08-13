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Dünya

Konfüçyüs Enstitüleri, Çin Komünist Partisinin propaganda aracıdır

ABD ile Çin arasındaki gerginlik sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Çin menşeli sosyal medya platformu TikTok'u indirmeyi yasaklayan yasa tasarısının onaylanmasının ardından ABD Yönetimi, Konfüçyüs Enstitüsü ABD Merkezini 'Çin'in yabancı misyonu' olarak nitelendirdi.

AA13 Ağustos 2020 Perşembe 20:16 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 20:16
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Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, Çin'in 40 yıldan uzun zamandır ABD toplumuna özgür ve açık erişimi olduğunu ancak aynı erişimi kendi ülkesine gelen yabancılara vermediğini vurguladı.

Çin'in, ABD'nin açıklığını, bu ülkede propaganda ve etki operasyonları için kullandığını vurgulayan Pompeo, "Bugün ABD Dışişleri Bakanlığı, Konfüçyüs Enstitüsü ABD Merkezini Çin'in yabancı misyonu olarak tanımlıyor." değerlendirmesini yaptı.

Konfüçyüs Enstitüsü ABD Merkezinin, ülkedeki üniversiteler ve okullarda Çin propagandası yaptığını belirten Pompeo, "Konfüçyüs Enstitüleri, Çin tarafından fonlanmaktadır ve Çin Komünist Partisinin küresel etki ve propaganda aracıdır." ifadesini kullandı.

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