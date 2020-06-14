Kongo Demokratik Cumhuriyeti 10. dalga Ebola salgınının bittiğini ilan etmeye hazırlanıyor

AA 14 Haziran 2020 Pazar 18:12 - Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 18:12

Yerel basında çıkan haberlere göre, Sağlık Bakanı Eteni Longondo, 10'uncu dalga Ebola salgınının merkezi Kuzey Kivu bölgesinde 44 gündür yeni vaka kaydetmediklerini açıkladı.

Ülkenin doğusundaki 10'uncu dalga Ebola salgınının bittiğini ilan etmeye hazırlandıklarını söyleyen Longonda, batıda 11'inci dalga Ebola salgınında vaka sayılarının arttığının altını çizerek, halka dikkatli olma çağrısında bulundu.

KDC'nin batısındaki 11'inci dalga Ebola salgınında vaka sayısı 17'ye yükseldi, 11 kişi de hayatını kaybetti.

- EBOLA BİNLERCE KİŞİNİN HAYATINA MAL OLDU



KDC'nin doğusunda Ağustos 2018'de başlayan Ebola salgınında şu ana kadar 3 bin 314 vaka görüldü, 2 bin 25 kişi yaşamını yitirdi.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.