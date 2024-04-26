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Dünya

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Apple'dan ''mineral kaynakların nereden alındığı''nı sordu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni (KDC) temsil eden bir grup avukat, Apple'a mektup göndererek, akıllı telefon gibi teknolojik ürünlerde kullanılan mineral kaynakların nereden tedarik edildiğine dair bilgi istedi.

AA26 Nisan 2024 Cuma 12:28 - Güncelleme:
Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Apple'dan ''mineral kaynakların nereden alındığı''nı sordu
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Yerel basındaki habere göre, aralarında Robert Amsterdam ve William Bourdon'un da bulunduğu bir grup avukat, Apple üst yöneticisi (CEO) Tim Cook'a, KDC'deki mineral kaynaklarıyla ilgili mektup gönderdi.

KDC'deki birçok madenin kayıt dışı olarak faaliyet gösterdiğine işaret edilen mektupta, Apple'a "kanlı mineraller" olarak tanımlanan kaynakları nasıl tedarik ettiği sorusu soruldu.

KDC'yi temsil eden avukatlar, cevabın, Apple tarafından 3 hafta içinde verilmesi talebinde bulundu.

Avukatlarca Apple'a gönderilen mektubun, "KDC'deki yer altı kaynaklarının, Ruanda ve özel kuruluşlar tarafından kayıt dışı olarak çıkarılmasına" yönelik eleştiriler sonrası gelmesi dikkati çekti.

- KOLTAN VE KOBALT ÜRETİMİNDE DÜNYA LİDERİ

Dünya teknoloji devlerinin ihtiyaç duyduğu kobalt ve koltan gibi çok sayıda değerli madene sahip KDC, yıllardır silahlı grupların ve kaçakçıların ülkeden kaçırdığı maddi serveti korumaya çalışıyor.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, el değmemiş yaklaşık 24 trilyon dolarlık zengin yer altı rezervine sahip ülkede gümüş, bakır, kobalt, altın, koltan ve elmas, çıkarılan onlarca kıymetli madenden sadece bazıları olarak öne çıkıyor.

Koltan, içerdiği mineraller sayesinde işlem gördükten sonra şarj cihazlarının vazgeçilmez parçalarından birini oluştururken, elektrikli araçlarda ve diğer elektronik aletlerdeki lityum-iyon bataryalarda kullanılan kobalt madeninin yüzde 70'inden fazlası da KDC'de üretiliyor.

İrili ufaklı onlarca silahlı grubun kol gezdiği KDC'de bu grupların bazıları etnik bazıları ise siyasi motivasyonlarla etrafına kolayca asker toplayabiliyor.

  • Kongo Demokratik Cumhuriyeti
  • Apple
  • mineral

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