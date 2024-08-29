KDC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, M çiçeği nedeniyle 35 kişinin daha hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.
Afrika Birliği: M çiçeği salgını sadece Afrika'nın değil tüm dünyanın sorunu
Açıklamada, yılbaşından bu yana salgın yüzünden ölenlerin sayısının 610'a ulaştığı, şüpheli vaka sayısının ise 18 bine yaklaştığı belirtildi.SALGIN ARTABİLİR UYARISI
KDC'de vakaların yüzde 75'ini 10 yaş altı çocuklar oluşturuyor.
BM'den maymun çiçeği salgını uyarısı: Yıkıcı olabilir
Okulların açılmasıyla salgının artabileceğine dikkat çekiliyor.