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Dünya

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı: Maymun çiçeği nedeniyle şimdiye kadar 610 kişi öldü

Orta Afrika ülkelerinden Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) maymun çiçeği (mpox) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 610'a yükseldi.

AA29 Ağustos 2024 Perşembe 09:46 - Güncelleme:
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı: Maymun çiçeği nedeniyle şimdiye kadar 610 kişi öldü
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KDC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, M çiçeği nedeniyle 35 kişinin daha hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Afrika Birliği: M çiçeği salgını sadece Afrika'nın değil tüm dünyanın sorunu

Açıklamada, yılbaşından bu yana salgın yüzünden ölenlerin sayısının 610'a ulaştığı, şüpheli vaka sayısının ise 18 bine yaklaştığı belirtildi.

SALGIN ARTABİLİR UYARISI

KDC'de vakaların yüzde 75'ini 10 yaş altı çocuklar oluşturuyor.

BM'den maymun çiçeği salgını uyarısı: Yıkıcı olabilir

Okulların açılmasıyla salgının artabileceğine dikkat çekiliyor.

  • Kongo Demokratik Cumhuriyeti
  • Maymun çiçeği
  • afrika

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