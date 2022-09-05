İSTANBUL 24°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Eylül 2022 Salı / 10 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2324
  • EURO
    18,0493
  • ALTIN
    1000.62
  • BIST100
    3411.51
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 7,5 ayda 8 bin 667 kolera vakası kaydedildi
Dünya

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 7,5 ayda 8 bin 667 kolera vakası kaydedildi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) bu yıl 15 Ağustos'a kadar 8 bin 667 kişide kolera tespit edildiği bildirildi.

AA5 Eylül 2022 Pazartesi 23:13 - Güncelleme:
ABONE OL

Dünya Sağlık Örgütü KDC ofisinden yapılan açıklamada, ülkenin 65 sağlık bölgesinde ocak başından 15 Ağustos'a kadar olan dönemde 8 bin 667 kolera vakası tespit edildiği, salgın hastalığa bağlı olarak 150 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) KDC Temsilcisi Grant Leaity, "Eylemlerimizi mümkün olan en kısa sürede hızlandırmazsak çok hızlı yayılabilen kolera hastalığının ilk kurbanları genellikle çocuklar olur." ifadelerini kullandı

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan bir hastalık olan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Ülkede temiz su yetersizliği yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.

  • Kongo Demokratik Cumhuriyeti
  • Kongo
  • kolera

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.