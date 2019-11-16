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Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde ayrılıkçılar 14 sivili öldürdü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusunda Ugandalı ayrılıkçı grubun düzenlediği saldırıda 14 sivil hayatını kaybetti.

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Yerel basındaki haberlere göre, ayrılıkçı Demokratik İttifak Güçleri (ADF), Kuzey Kivu eyaletinde ekim sonundan bu yana süren ordu operasyonlarına misilleme amacıyla sivilleri hedef aldı.
 
Beni kentine bağlı Mbau beldesine baskın düzenleyen ayrılıkçılar, bıçaklarla 14 kişiyi öldürdü.
 
Saldırganlar, ayrıca dükkanları ve evleri yağmaladı.
 
Bölgede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına göre, Beni ve çevresinde 5 Kasım’dan bu yana 36 sivil öldürüldü.
 
KDC ordusu, 1 Kasım'da ülkenin doğusundaki Ugandalı ayrılıkçı grup ADF dahil bölgedeki tüm silahlı grupları ve isyancıları kapsayan geniş çaplı operasyon başlatmıştı.
 
Ülkedeki Birleşmiş Milletler askerleri operasyona dahil edilmemişti.

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