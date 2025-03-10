Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bir teknenin alabora olması sonucu en az 25 kişi öldü

Ulusal basındaki haberlere göre, Mai-Ndombe eyaletinin Mushie şehrinde bir spor müsabakasından dönen sporcuları taşıyan tekne Kwa Nehri'nde alabora oldu.

Kazada çoğunluğu sporcu en az 25 kişi yaşamını yitirdi, birçok kişi kayboldu.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ülkede yeterli asfalt yol bulunmaması nedeniyle ulaşım için genellikle nehirler ve göller kullanılıyor.

Özellikle mevsimsel yağışların yoğun olduğu dönemde meydana gelen bu tür kazalara, teknelerin bakımsızlığının yanı sıra kapasitelerinin üstünde yük ve yolcu taşımaları neden oluyor.

KDC'nin Kuzey-Kivu eyaletinde Eylül 2024'deki tekne kazasında 78 kişi hayatını kaybetmişti.