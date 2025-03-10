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Dünya

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bir teknenin alabora olması sonucu en az 25 kişi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Mai-Ndombe eyaletinde bir teknenin alabora olması sonucu çoğunluğu sporcu 25 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi kayboldu.

AA10 Mart 2025 Pazartesi 20:30 - Güncelleme:
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bir teknenin alabora olması sonucu en az 25 kişi öldü
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Ulusal basındaki haberlere göre, Mai-Ndombe eyaletinin Mushie şehrinde bir spor müsabakasından dönen sporcuları taşıyan tekne Kwa Nehri'nde alabora oldu.

Kazada çoğunluğu sporcu en az 25 kişi yaşamını yitirdi, birçok kişi kayboldu.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ülkede yeterli asfalt yol bulunmaması nedeniyle ulaşım için genellikle nehirler ve göller kullanılıyor.

Özellikle mevsimsel yağışların yoğun olduğu dönemde meydana gelen bu tür kazalara, teknelerin bakımsızlığının yanı sıra kapasitelerinin üstünde yük ve yolcu taşımaları neden oluyor.

KDC'nin Kuzey-Kivu eyaletinde Eylül 2024'deki tekne kazasında 78 kişi hayatını kaybetmişti.

  • KDC kazası
  • Mai-Ndombe
  • sporcular öldü

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