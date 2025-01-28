Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde BM tesislerinin dışı ateşe verildi

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, KDC'de yaşananlara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

KDC'nin başkenti Kinşasa'da aynı zamanda yağmalamanın da yaşandığını kaydeden Dujarric, göstericilerin BM tesislerinin dışını ateşe verdiğini söyledi.

Dujarric, bazı büyükelçiliklerin de hedef alındığını belirterek, özellikle Goma kenti ve etrafındaki durumun endişe verici olduğuna dikkati çekti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bugün KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ve Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'yle ayrı ayrı telefonda görüştüğünü kaydeden Dujarric, Guterres'in Kagame'yle görüşmesinde özellikle bölgedeki sivillerin korunmasının önemini vurguladığını aktardı.

Guterres'in, Kagame'ye 23 Mart Hareketi (M23) isimli isyancı gruba desteğini sonlandırma çağrısında bulunup bulunmadığına ilişkin soruya Dujarric, "Genel Sekreter, hem gizli hem de kamuya açık görüşmelerinde, Ruanda'ya M23'e desteğini sonlandırma ve KDC'den çekilme çağrısında bulunuyor." yanıtını verdi.

Dujarric, görüşmelerden sonuç çıkıp çıkmadığına ilişkin de ülkede krizin yıllardır sürdüğünü, 24 saat içinde çözüm bulmanın mümkün olmadığını dile getirdi.

Diğer taraftan "farklı hükümetler ve milisler" tarafından yürütülen askeri operasyonların çözüm üretmeyeceğinin açık olduğunu kaydeden Dujarric, taraflara daha önce inşa edilmiş siyasi süreç olan Luanda Süreci'ne tekrar uyması yönünde çağrı yaptı.

Dujarric, aynı zamanda Fransız yetkilerle de irtibatlarının sürdüğünü, her türlü acil yardıma açık olduklarını söyledi.

KDC'DEKİ ÇATIŞMALAR

KDC'nin doğusunda, M23 ile güvenlik güçleri arasında devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana 400 binden fazla kişi yerinden oldu.

Bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçiren M23, son olarak Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı kuşattı ve yaklaşık 1 milyon nüfuslu şehrin elektrik ve su sistemini kullanılamaz hale getirdi.

BM ve KDC, Ruanda'yı M23'e destek vermekle suçlarken Ruanda iddiaları reddediyor.



KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla 23 Mart hareketi adı altında ortaya çıkan grup, daha sonra M23 şeklinde anılmaya başlamıştı.

M23, büyük ölçüde, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.