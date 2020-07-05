Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çatışma: 11 ölü

AA 05 Temmuz 2020 Pazar 18:08 - Güncelleme: 05 Temmuz 2020 Pazar 18:11

Dturgu bölge yöneticisi Adel Alingi Mokuba, yaptığı açıklamada, ordu mensuplarını taşıyan aracın isyancılarca pusuya düşürüldüğünü duyurdu.

Mokuba, isyancıların, çıkan çatışmada bir idari yönetici ve 10 askeri öldürdüğünü söyledi.

Kentte askerlerle isyancılar arasında nisan ayından bu yana şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Bölge halkı uzun suredir çatışmalar nedeniyle yerlerini terk ediyor.

- ÜLKEDEKİ ÇATIŞMALAR 20 YILDIR SÜRÜYOR



KDC’nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırındaki doğu bölgeleri, 20 yıldır sahip olduğu altın ve kobalt gibi zengin yer altı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırı ve çatışmalarına sahne oluyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, son 8 ay içinde KDC’de yaklaşık 1300 sivil öldürüldü, Ituri, Kuzey Kivu ve Güney Kivu bölgelerinde sürmekte olan çatışmalar sebebiyle 510 binden fazla sivil yerlerinden edildi.