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Dünya

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancılar 33 kişiyi öldürdü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Uganda sınırındaki Beni şehrinde, son 2 günde isyancıların saldırılarında en az 33 sivil hayatını kaybetti.

AA15 Kasım 2023 Çarşamba 18:20 - Güncelleme:
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancılar 33 kişiyi öldürdü
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Ulusal basındaki haberlere göre, Beni şehrine bağlı Watalinga, Mulopia, Ndiva, Kinzanzaba ve Mapopia köylerine 2 gündür Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup üyeleri saldırı düzenliyor.

Birçok evin ateşe verildiği saldırılarda, en az 33 sivil yaşamını yitirdi.

Saldırıların sürdüğü bölgede ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü belirtiliyor. Saldırılar sonucunda yüz binlerce kişinin yerinden edildiği dile getiriliyor.

  • KDC saldırıları
  • Beni saldırıları
  • Beni şehir saldırıları

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