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Dünya

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancılar kritik bölgeyi ele geçirdi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup, Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ele geçirdiklerini duyurdu.

AA30 Ocak 2025 Perşembe 23:32 - Güncelleme:
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancılar kritik bölgeyi ele geçirdi
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M23 isyancı grubunun lideri Corneille Nangaa, Goma'da düzenlediği basın toplantısında, Goma'nın kontrolünü tamamen ele geçirdiklerini bildirdi.

Nangaa, "Kinşasa'ya gitmek, iktidarı almak ve ülkeyi yönetmek istiyoruz." dedi.

Hükümetle diyaloğa da açık olduklarını belirten Nangaa, Goma'da insani yardımların sağlanması için çalıştıklarını ve halkın günlük yaşamına devam etmesini istediklerini kaydetti.

KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ise isyancılara karşı geniş çaplı askeri seferberlik çağrısı yaptı.

Goma, 2012'de M23 üyelerinin kontrolüne geçmiş ancak güvenlik güçlerince 12 günde geri geri alınmıştı.

KDC'DEKİ ÇATIŞMALAR

KDC'nin doğusunda, M23 ile güvenlik güçleri arasında devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle yıl başından bu yana 400 binden fazla kişi yerinden oldu.

Birleşmiş Milletler ve KDC, Ruanda'yı, M23'e destek vermekle suçlarken Ruanda ise iddiaları reddediyor.

Kongo'nun doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla 23 Mart hareketi adı altında ortaya çıkan grup, daha sonra M23 şeklinde anılmaya başlanmıştı.

M23, büyük ölçüde, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.

  • kongo demokratik cumhuriyeti
  • isyancılar

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