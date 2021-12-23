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Dünya

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde salgın sona erdi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), Eylül 2021'de başlayan menenjit salgınının sona erdiği bildirildi.

AA23 Aralık 2021 Perşembe 22:27 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 22:27
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KDC Sağlık Bakanı Jean Jacques Mbungani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eylül 2021'de Tshopo eyaletinde başlayan menenjit salgınının sona erdiğini söyledi.

Mbungani, salgının başından bu yana 2 bin 662 vaka tespit ettiklerini ve 205 kişinin salgından dolayı hayatını kaybettiğini belirtti.

Bakan Mbungani, ücretsiz tedavi ve toplu aşılama gibi uygulamalar sayesinde salgını hızlıca kontrol altına aldıklarını sözlerine ekledi.

Ölüm oranı yaklaşık yüzde 8 olan menenjit salgınının son dalgası, ilk olarak ülkenin kuzeyinde bulunan Tshopo eyaletinin Banalia bölgesindeki maden ocaklarında çalışan işçilerde görülmüştü.

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