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Dünya

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde son iki haftada isyancıların saldırılarında 59 kişi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Kuzey Kivu eyaletinde son iki haftada, Ugandalı isyancı grup Demokratik İttifak Güçlerinin (ADF) saldırılarında 59 kişi hayatını kaybetti.

AA31 Ağustos 2020 Pazartesi 21:54 - Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 21:54
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Sivil toplum kuruluşu Barış, Demokrasi ve İnsan Haklarını Geliştirme Merkezinden (CEPADHO) ADF isyancılarının Kuzey Kivu eyaletindeki saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, ADF'nin son iki haftada eyalette düzenlediği saldırılarda 59 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

ADF’li isyancılar, saldırılara son vermek için KDC ordusunun bölgedeki bütün askeri faaliyetlerini durdurmasını şart koşmuştu.

KDC ordusu, ülkenin doğusunda faaliyet gösteren ayrılıkçılara karşı Ekim 2019'da geniş çaplı operasyon başlatmıştı.

ADF'nin bölgedeki saldırılarında 2014'ten bu yana 3 bin sivil hayatını kaybetti.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi yeraltı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

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