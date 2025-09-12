Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tekne faciası! 86 kişi hayatını kaybetti

Yerel medyadaki haberlere göre, Ekvator'a bağlı Basankusu bölgesinde Baringa Nehri'nde seyreden motorlu tekne henüz belirlenemeyen nedenle alabora oldu.

Kazada, ilk belirlemelere göre 86 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi çevredeki köylülerin yardımıyla kurtarıldı.

Kazanın teknenin aşırı yüklenmesi ve gece seferi yapmasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor ve teknedeki yolcu sayısı bilinmiyor.

Tropikal iklimi nedeniyle geniş ormanlık alanlar ile çok sayıda nehir ve göle sahip ülkede, büyük şehirler dışında kara yolu ağı bulunmuyor.

Halk, ulaşım için Kongo Havzası'ndaki nehirleri ve gölleri tercih ediyor ancak eski ve bakımsız teknelerin aşırı yüklü şekilde kullanılması sık sık ölümlere neden oluyor.