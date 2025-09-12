İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Eylül 2025 Cuma / 20 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,3703
  • EURO
    48,5225
  • ALTIN
    4849.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tekne faciası! 86 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tekne faciası! 86 kişi hayatını kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) batısındaki Ekvator eyaletinde yolcu taşıyan bir teknenin henüz belirlenemeyen nedenle batması sonucu 86 kişi hayatını kaybetti.

AA12 Eylül 2025 Cuma 18:27 - Güncelleme:
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tekne faciası! 86 kişi hayatını kaybetti
ABONE OL

Yerel medyadaki haberlere göre, Ekvator'a bağlı Basankusu bölgesinde Baringa Nehri'nde seyreden motorlu tekne henüz belirlenemeyen nedenle alabora oldu.

Kazada, ilk belirlemelere göre 86 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi çevredeki köylülerin yardımıyla kurtarıldı.

Kazanın teknenin aşırı yüklenmesi ve gece seferi yapmasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor ve teknedeki yolcu sayısı bilinmiyor.

ÜLKEDE BÜYÜK ŞEHİRLER DIŞINDA KARA YOLU AĞI BULUNMUYOR

Tropikal iklimi nedeniyle geniş ormanlık alanlar ile çok sayıda nehir ve göle sahip ülkede, büyük şehirler dışında kara yolu ağı bulunmuyor.

Halk, ulaşım için Kongo Havzası'ndaki nehirleri ve gölleri tercih ediyor ancak eski ve bakımsız teknelerin aşırı yüklü şekilde kullanılması sık sık ölümlere neden oluyor.

  • Kongo Demokratik Cumhuriyeti
  • TEKNE
  • ALABORA

ÖNERİLEN VİDEO

Balyozlu hırsızlar kuyumcu soymaya kalktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.