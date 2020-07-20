AA 20 Temmuz 2020 Pazartesi 19:06 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 19:08

Güney Kivu eyaletinden 30 milletvekili yaptıkları ortak basın toplantısında, Ngumino ve Twirwanero isyancı grubu mensuplarının gece Güney Kivu eyaletine saldırı düzenlendiğini belirtti.



Milletvekilleri, isyancıların, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 220 sivili katlettiğini doğruladı.



Milletvekilleri ayrıca, isyancıların birçok evi ateşe verdikten sonra ele geçirdikleri küçükbaş hayvanlarla bölgeden uzaklaştığını aktardı.



Merkezi hükümeti gerekli önlemleri almamakla suçlayan milletvekilleri, bölgeye acilen KDC Silahlı Kuvvetleri (FARDC) merkezi kurulmasını talep etti.



- ÜLKEDE 20 YILDIR ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR



KDC’nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırındaki doğu bölgeleri, 20 yıldır, sahip oldukları altın ve kobalt gibi zengin yeraltı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırı ve çatışmalarına sahne oluyor.



Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre son 8 ay içerisinde KDC’de yaklaşık 1300 sivil öldürülürken, Ituri, Kuzey Kivu ve Güney Kivu bölgelerinde süren çatışmalar sebebiyle 510 binden fazla sivil yerinden edildi.

