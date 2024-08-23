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Dünya

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki felakette can kaybı 29'a yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) yaklaşık 300 kişiyi taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 29'a yükseldiği bildirildi.

AA23 Ağustos 2024 Cuma 09:19 - Güncelleme:
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki felakette can kaybı 29'a yükseldi
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Bölge yetkililerinden Jacques Nzenza Mongie, basına yaptığı açıklamada, ülkenin batısındaki Lukenie Nehri'nde bir teknenin alabora olmasının ardından yapılan arama kurtarma çalışmalarında 29 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bilgisini paylaştı.

Mongie, yaklaşık 300 kişiyi taşırken alabora olan teknedeki 120 kişinin kurtarıldığını, çok sayıda kişinin ise kayıp olduğunu bildirerek arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Kazaya, teknenin kapasitesinden fazla yolcu alması ve suyun altındaki ağaç parçalarının neden olduğu kaydedildi.

KDC'de haziranda da bir teknenin batması sonucu 21'i çocuk, en az 86 kişi hayatını kaybetmişti.

  • KDC tekne kazası
  • hayat kaybı yükseliyor
  • 29 ölü

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