Yeni petrol rezervi keşfedildi: 2020'de üretime başlanacak

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Kongo Havzası'nda yeni petrol rezervi keşfedildi

Kongo Cumhuriyeti'nin kuzeyinde büyük bir petrol sahasının keşfedildiği bildirildi.

  • AA
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Yerel basındaki haberlere göre, Afrika Petrol Araştırma ve Dağıtım Şirketi (SARPD-OIL) Başkanı Claude Wilfrid Etoka, başkent Brazzaville'ye 415 kilometre mesafedeki Mikounga yöresinde, günlük 900 varil petrol üretim hacmine sahip rezerv keşfettiklerini duyurdu.

Şirket jeoloğu Giles Tondo, "Delta Küvet Havzası" adı verilen rezervi, 9 bin 392 kilometrekarelik bataklık alanda yapılan arama sonucu 3 bin 400 metre derinlikte buldukları bilgisini verdi.

Tondo, söz konusu keşfin, ülkenin kuzey bölgelerinde Kongo'nun enerji bağımsızlığını güçlendirecek hidrokarbon enerji kaynakları bulunduğunu gösterdiğini kaydetti.

- "2020'NİN BAŞINDA ÜRETİME BAŞLAMAYI HEDEFLEDİK"

Şirketin finans danışmanı Mohammed Jawad Rahmani, havzanın günlük 900 varil kapasitesinin Kongo Havzası'nın çok üzerinde olduğuna işaret ederek, Nijer Deltası'na ithafen bölgeyi "Delta Küvet Havzası" olarak adlandırdıklarını ifade etti.

Rahmani, şu an sondaj aşamasında olduklarını, iki haftada üretim lisansına başvurarak 2020'nin başında üretime başlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Şirkette, Kongo'nun yüzde 50 hissesi bulunduğunu hatırlatan Rahmani, her yıl Kongo Cumhuriyeti'nin yaklaşık 10,5 milyar dolar kazanacağını kaydetti.

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