Kongo tekne faciası: 22 kişi hayatını kaybetti

Ulusal basındaki haberlere göre, isyancılar ile güvenlik güçleri arasında çatışmaların devam ettiği Kuzey-Kivu eyaletindeki Edward Gölü'nde, isyancılardan kaçan sivillerin bulunduğu tekne alabora oldu.

Kazada ilk belirlemelere göre 22 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi kurtuldu.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kazanın aşırı yükten kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Ülkenin doğusunda son haftalarda şiddetlenen çatışmalar nedeniyle binlerce sivil, güvenli bölgelere ulaşmak için riskli yolları tercih ediyor.

- KDC'DEKİ ÇATIŞMALAR

İsyancı grup 23 Mart Hareketi (M23) üyeleri, yılbaşından bu yana devam eden çatışmalarda Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ile Güney-Kivu'nun başkenti Bukavu'yu ele geçirmişti.

Birleşmiş Milletler (BM), çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bine yaklaştığını bildirmişti.

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana 500 binden fazla kişi yerinden oldu.

BM ve KDC'nin M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda iddiaları reddediyor.

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla "23 Mart Hareketi" adı altında ortaya çıkan grup, "M23" şeklinde anılmaya başlamıştı.

M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.