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Dünya

Kongo, ülkesindeki BM barış gücünün çekilmesini istiyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, ülkesindeki Birleşmiş Milletler (BM) barış güçlerinin bu yıl çekilmeye başlaması için çağrı yaptı.

AA21 Eylül 2023 Perşembe 10:59 - Güncelleme:
Kongo, ülkesindeki BM barış gücünün çekilmesini istiyor
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Tshisekedi, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, BM güçlerinin ülkeye barış getirme misyonunda başarısız olduğunu ifade etti.

Barış için BM güçlerine bel bağlamanın yanıltıcı olduğunu belirten Başkan Tshisekedi, "Ülkemizin kendi kaderinin kontrolünü ele alma ve istikrarının ana aktörü olma zamanı geldi." dedi.

Tshisekedi, BM güçlerinin aralıktan itibaren çekilmeye başlaması için görüşmeler yürüttüklerini söyledi.

Yaklaşık 16 bin personelle dünyanın en büyük BM misyonlarından olan KDC BM İstikrar Misyonunun (MONUSCO) ülkeden çıkması için halk tarafından defalarca gösteri yapıldı.

Geçen ay yapılan bir gösteride protestoculara ateş açılması sonrası yaklaşık 50 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede 1999'dan beri varlık gösteren MONUSCO, taleplerin ardından çekilme önerisinin değerlendirildiğini açıkladı.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yılı aşkın süredir altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

Ülkeye son olarak Doğu Afrika Topluluğu (EAC) ve Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) barış gücü göndermişti.

  • Felix Tshisekedi
  • Kongo
  • Barış gücü

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