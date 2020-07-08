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Dünya

Kongo'da 11'inci dalga Ebola salgınından dolayı can kaybı 18'e yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Equateur eyaletinde yeniden ortaya çıkan 11'inci dalga Ebola salgınından dolayı can kaybı 18'e ulaştı.

AA08 Temmuz 2020 Çarşamba 15:01 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 15:02
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Ebola Salgını Müdahale Ekibi, yaptığı açıklamada, Equateur eyaletinde ortaya çıkan 11'inci dalga Ebola salgınında vaka sayısının, 6 hastanın daha eklenmesiyle 43'e, 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısının da 18'e yükseldiği belirtildi.

Ayrıca, salgında bugüne kadar 5 kişi iyileşti.

- 10. DALGA EBOLA SALGINI, 25 HAZİRAN’DA SONA ERMİŞTİ

KDC'nin doğusunda 2018’de ortaya çıkan 10’uncu dalga ebola salgınının 25 Haziran’da sona erdiği ilan edilmişti.

Ülkenin Kuzey Kivu, Ituri ve Güney Kivu eyaletlerinde ortaya çıkan 10. dalga salgında 3 bin 470 vaka görüldü, 2 bin 277 kişi yaşamını yitirdi.

- ÜLKEDE EBOLA BİNLERCE KİŞİNİN HAYATINA MAL OLDU 

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

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