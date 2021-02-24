Kongo'da, diplomatların başkent dışına çıkışı yasaklandı

AA 24 Şubat 2021 Çarşamba 15:06 - Güncelleme: 24 Şubat 2021 Çarşamba 15:08

KDC Dışişleri Bakanı Marie Therese Tumba Nzeza, Tshisekedi'nin başkanlığında toplanan güvenlik konseyinin ardından düzenlediği basın toplantısında, ülkede güvenlik açısından yüksek riskli bölgelere erişimi engellemek için tüm büyükelçi ve diplomatlara yerel yetkililerden izin almadan başkent Kinşasa dışına çıkmayı yasakladıklarını ifade etti.

Ülkenin doğusundaki Goma'dan kuzeydeki Rutshuru'ya giden yolda, 22 Şubat'ta yerel saatle 10.00 sularında, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programına (WFP) ait konvoya bir grup terörist silahlı saldırı düzenlemişti.

Olayda, İtalya'nın 2017'den beri KDC nezdindeki büyükelçisi 43 yaşındaki Luca Attanasio, güvenlik görevlisi Vittorio Iacovacci ve şoför Mustafa Milambo hayatını kaybetmişti.

KDC hükümeti, ülkenin doğusunda WFP konvoyuna yönelik saldırının, Ruanda'nın Kurtuluşu Demokratik Güçlerince (FDLR) düzenlendiğini duyurmuştu.