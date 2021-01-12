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Dünya

Kongo'da gemi battı 25 kişi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde gemi battı 25 kişi öldü.

AA12 Ocak 2021 Salı 21:12 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 21:12
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 Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kuzeydoğusu Tshopo Nehri'nde bir geminin batması sonucu 25 kişi hayatını kaybetti.

Tshopo Eyaleti Vali Yardımcısı Maurice Abibu Sakapela, basına yaptığı açıklamada, Kisangani'den Basoko'ya giden bir geminin aşırı yük nedeniyle battığını bildirdi.

Sakapela kazada, 25 kişinin hayatını kaybettiğini, kayıp 19 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Kazaların genellikle ulaşımda kullanılan küçük motorlu ahşap teknelerin navigasyon standartlarına uymaması sebebiyle gerçekleştiği ülkede eylül-ekim 2020'de 73 kişi gemi kazasında hayatını kaybetmişti.

Özellikle yoğun mevsimsel yağışların olduğu dönemde yaşanan kazalara, teknelerin bakımsız olması ve kapasitelerinin üstünde yolcu almaları sebep oluyor.

KDC'de yeterli asfalt yolun bulunmaması sebebiyle halk ulaşım için genellikle nehirleri kullanıyor.

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