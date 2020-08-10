Kongo'da isyancı grup 19 sivili öldürdü

AA 10 Ağustos 2020 Pazartesi 16:35 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 16:35

Yerel basındaki haberlere göre, CODECO isyancı grup mensupları, Djugu bölgesinde Liseyi, Liberya ve Tsulo köylerine silahlı saldırı düzenledi.



Saldırıda, çoğu kadın 19 kişi hayatını kaybetti.



Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi önderliğinde 1 Ağustos’ta CODECO milisleri ile barış görüşmeleri başlatılmıştı.



Bölge halkı uzun süredir yaşanan çatışmalar nedeniyle yerlerini terk etmeye başladı.



- ÜLKEDE 20 YILDIR ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

KDC’nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınır doğu bölgeleri, 20 yıldır yüksek rezervlere sahip altın ve kobalt gibi yer altı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırı ve çatışmalarına sahne oluyor.



Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, son 8 ay içerisinde KDC’de yaklaşık 1300 sivil öldürüldü, Ituri, Kuzey Kivu ve Güney Kivu bölgelerinde halen sürmekte olan çatışmalar sebebiyle 510 binden fazla sivil yerlerinden edildi.









