Kongo'da isyancılar 11 kişiyi öldürdü

AA 22 Eylül 2020 Salı 15:41 - Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 15:44

Ayrıca, evleri yakarak bölgeden uzaklaşan isyancıların ikisi kadın 10 kişiyi kaçırdığı belirtildi.



KDC Genelkurmay Başkanı Celestin Mbala 2 gün önce saldırıya uğrayan Mbau bölgesini ziyaret etmişti.



ADF’li isyancılar, saldırılara son vermek için KDC ordusunun bölgedeki bütün askeri faaliyetlerini durdurmasını şart koşmuştu.



KDC ordusu, ülkenin doğusunda faaliyet gösteren ayrılıkçılara karşı Ekim 2019'da geniş çaplı operasyon başlatmıştı.



ADF'nin bölgedeki saldırılarında 2014'ten bu yana 3 bin sivil hayatını kaybetti.



Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi yer altı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

