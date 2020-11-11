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Dünya

Kongo'da isyancılar sivilleri öldürdü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 7 sivil öldü.

AA11 Kasım 2020 Çarşamba 18:53 - Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 18:53
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusu Mambasa bölgesinde isyancıların saldırısında 7 sivil hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, KDC'nin doğusu Ituri ve Kuzey Kivu eyaletleri arasında yer alan Mambasa bölgesindeki Samboko köyüne Demokratik İttifak Güçleri (ADF) isyancı grubunun üyeleri saldırı düzenledi.

Saldırıda, isyancılar palalarla 7 sivili öldürdü.

ADF'nin bölgedeki saldırılarında 2014'ten bu yana 3 bin sivil hayatını kaybetti.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi yeraltı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.


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