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Dünya

Kongo'da isyancıların saldırısında 20 kişi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Beni şehrinde isyancı grubun saldırısında 20 sivil yaşamını yitirdi.

AA28 Şubat 2022 Pazartesi 22:07 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 22:08
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KDC Silahlı Kuvvetlerinden (FARDC) yapılan açıklamada, Beni şehrinin Ruwenzori mevkisinde Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup üyelerinin sivillere saldırı düzenlediği belirtildi.

İsyancıların birçok evi yağmalayıp ateşe verdiği bilgisi paylaşılan açıklamada, 20 sivilin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Saldırı sonrasında bölge sakinlerinin evlerini terk ederek komşu Nobili ve Kamango şehirlerine sığındığı belirtiliyor.

KDC ve Uganda ordusu, 30 Kasım'dan bu yana ADF isyancı grubuyla mücadele etmek için KDC'nin doğusunda ortak operasyonlar yürütüyor.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren ADF saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

  • Kongo Demokratik Cumhuriyeti
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