AA 23 Mart 2021 Salı 20:29 - Güncelleme: 23 Mart 2021 Salı 20:29

Ulusal Seçim Kurumundan yapılan açıklamaya göre, 7 adayın yarıştığı seçimlerde, Nguesso oyların yüzde 88,57'sini alırken; en önemli rakibi Guy Brice Parfait Kolelas ise yüzde 7,84'te kaldı.



Nguesso'nun 5 yıllık dönem için tekrar cumhurbaşkanı seçildiği seçimlere katılım yüzde 67,55 oldu.

Kolelas, 19 Mart'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından seçim günü ambulans uçakla Paris'e götürüldükten kısa süre sonra hayatını kaybetmişti.

- Nguesso, 2016 seçimlerinde oyların yüzde 60'ını almıştı

Afrika'da en uzun süre cumhurbaşkanlığı yapan liderlerden 77 yaşındaki Nguesso, 24 Ocak'ta adaylığını açıklamıştı.

Nguesso, 5 milyon nüfuslu ülkede, son olarak 2016'da gerçekleştirilen seçimde oyların yüzde 60'ını alarak 5 yıllığına göreve gelmişti.

1997'den bu yana ülkeyi yöneten Nguesso, 1979-1992 döneminde cumhurbaşkanlığı yapmıştı.