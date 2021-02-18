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Dünya

Kongo'da ortaya çıkan monolit ateşe verildi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde gizemli metal blok ateşe verildi

AA18 Şubat 2021 Perşembe 23:25 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 23:25
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Dünyanın farklı yerlerinde gizemli şekilde ortaya çıkan ve kaybolan metal blok (monolit), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da ortaya çıkmasının ardından ateşe verildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, KDC'nin başkentinde yeniden ortaya çıkan gizemli monolit halk tarafından yakıldı.

Başkent sakinlerinin başta büyük ilgi gösterdikleri monoliti büyücülerin gönderdiği iddiası üzerine ateşe verdikleri belirtildi.

Gizemli şekilde ABD ve Romanya'da da ortaya çıkan, ardından da kaybolan monolitlerin son örneklerinden biri Şanlıurfa'da Göbeklitepe yakınlarındaki tarlada toprağa saplı halde bulunmuştu.

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