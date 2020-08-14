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Dünya

Kongo'da özel jet uçağının düşmesi sonucu 4 kişi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Maniema eyaletinde özel jet uçağının düşmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.

AA14 Ağustos 2020 Cuma 17:13 - Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 17:14
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Yerel medyadaki haberlere göre, Agefreco Company'e ait özel jet uçağı KDC’nin doğusunda, Maniema ile Güney Kivu eyaletleri arasındaki uçuşta düştü.

Kazada ilk belirlemelere göre, 2'si mürettebat, 2'si yolcu 4 kişi hayatını kaybetti.

Belirlenen iniş saatinden 7 dakika önce kuleyle teması kesilen uçağın düşüş nedenini tespit etmek için soruşturma başlatıldı.

Sadece 4 uluslararası havalimanına sahip ülkede sık sık uçak kazaları yaşanıyor.

Kazalara genel olarak kötü hava koşulları, pistlerin kötü durumu ile Avrupa ve Amerika’da uçuşu yasak uçakların kullanılması sebep gösteriliyor.

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