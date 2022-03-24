Kongo'da sivillere saldırı: 12 kişi hayatını kaybetti

Ulusal basındaki haberlere göre, Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) adlı isyancı grup Ituri eyaletinin Tsotso kasabasına saldırı düzenledi.

Saldırıda 12 sivil hayatını kaybetti, birçok kişi ise yaralandı.

CODECO mensuplarının Ituri eyaletindeki saldırılarında son 2 ayda en az 100 sivil yaşamını yitirdi.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancıların saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.