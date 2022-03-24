İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mart 2022 Perşembe / 21 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,837
  • EURO
    16,3554
  • ALTIN
    935.409
  • BIST100
    2176.2
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kongo'da sivillere saldırı: 12 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Kongo'da sivillere saldırı: 12 kişi hayatını kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda bulunan Ituri eyaletinde isyancıların saldırısında 12 sivil yaşamını yitirdi.

AA24 Mart 2022 Perşembe 22:37 - Güncelleme: 24 Mart 2022 Perşembe 22:37
ABONE OL

Ulusal basındaki haberlere göre, Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) adlı isyancı grup Ituri eyaletinin Tsotso kasabasına saldırı düzenledi.

Saldırıda 12 sivil hayatını kaybetti, birçok kişi ise yaralandı.

CODECO mensuplarının Ituri eyaletindeki saldırılarında son 2 ayda en az 100 sivil yaşamını yitirdi.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancıların saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.