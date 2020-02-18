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Dünya

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sivillere saldırı sonucu 16 kişi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ugandalı ayrılıkçı grup Demokratik İttifak Güçlerinin (ADF), Kuzey Kivu eyaletinde bir köye yaptığı saldırıda, 16 sivilin öldüğü bildirildi.

AA18 Şubat 2020 Salı15:59 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 15:59

Ulusal basındaki haberlere göre, pazartesiyi salıya bağlayan gece, silahlı kişiler Beni kentine bağlı Alungupa köyüne saldırı düzenledi.

Köylülerden 16'sını öldüren saldırganlar, 10 kişiyi kaçırdı.

ADF mensubu olduğu belirtilen saldırganlar, köylülere ait besi hayvanları ve değerli eşyaları da çalarak kayıplara karıştı.

KDC ordusu, ülkenin doğusunda faaliyet gösteren ayrılıkçılara karşı geçen yıl ekim ayı sonunda geniş çaplı operasyon başlatmıştı.

Operasyonlar sonrasında ADF'nin misilleme saldırılarında 400'den fazla sivil hayatını kaybetmişti.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırlarının bulunduğu doğusu, 20 yıldır yüksek rezervlere sahip altın ve kobalt gibi yer altı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırı ve çatışmalarına sahne oluyor. ADF'nin bölgedeki saldırılarında 2014'ten bu yana 3 bin sivil hayatını kaybetti.

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