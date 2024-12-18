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Dünya

Kongo'da tekne faciası: 22 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bir nehirde teknenin batması sonucu 22 kişi hayatını kaybetti.

IHA18 Aralık 2024 Çarşamba 17:09 - Güncelleme:
Kongo'da tekne faciası: 22 ölü
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin batısındaki Mai-Ndombe eyaletinde nehirde tekne battı. Eyalet Valisi Lebon Nkoso Kevani dün meydana gelen kazayla ilgili açıklamasında, yaklaşık 100 yolcunun bulunduğu aşırı kalabalık teknenin batması sonucu 2'si çocuk 22 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydeden Kevani, "Daha güvenli, metal malzemeli teknelere sahip olana kadar kazalar yaşamaya devam edeceğiz. Mai-Ndombe'de kaza yapan bu ahşap teknelerden binlerce var" dedi. Teknedeki yaklaşık 30 kişinin kurtulduğu diğer yolcuları bulmak için ise arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Yolculuk yapmak için ahşap teknelerin kapasitesinin üzerinde kullanıldığı ve bu nedenle tekne kazalarının çok sık yaşandığı Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ekim ayında, 278 yolcunun bulunduğu teknenin alabora olması sonucu en az 78 kişi hayatını kaybetmişti.

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