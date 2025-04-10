Kongo'da tekne faciası!

Kızıl Haç Ekvator Bölgesi Başkanı Maitre Kolomba Mampunia, ulusal televizyon kanalı RTNC'ye yaptığı açıklamada, Equateur eyaletine bağlı Mayita kasabası yakınlarında, Kongo Nehri üzerinde alabora olan teknedeki en az 50 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Ölü sayısının artmasından endişe edilirken, bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ülkede yeterli asfalt yol bulunmaması nedeniyle ulaşım için genellikle nehirler ve göller kullanılıyor.

Özellikle mevsimsel yağışların yoğun olduğu dönemde meydana gelen bu tür kazalara, teknelerin bakımsızlığının yanı sıra kapasitelerinin üstünde yük ve yolcu taşımaları neden oluyor.