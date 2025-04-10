İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2025 Perşembe / 12 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9138
  • EURO
    42,3408
  • ALTIN
    3803.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Kongo'da tekne faciası!

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Equateur eyaletindeki Kongo Nehri'nde bir teknenin alabora olması sonucu en az 50 kişi hayatını kaybetti.

AA10 Nisan 2025 Perşembe 15:29 - Güncelleme:
Kongo'da tekne faciası!
ABONE OL

Kızıl Haç Ekvator Bölgesi Başkanı Maitre Kolomba Mampunia, ulusal televizyon kanalı RTNC'ye yaptığı açıklamada, Equateur eyaletine bağlı Mayita kasabası yakınlarında, Kongo Nehri üzerinde alabora olan teknedeki en az 50 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Ölü sayısının artmasından endişe edilirken, bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ülkede yeterli asfalt yol bulunmaması nedeniyle ulaşım için genellikle nehirler ve göller kullanılıyor.

Özellikle mevsimsel yağışların yoğun olduğu dönemde meydana gelen bu tür kazalara, teknelerin bakımsızlığının yanı sıra kapasitelerinin üstünde yük ve yolcu taşımaları neden oluyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.