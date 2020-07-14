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  • Kongo'da tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı 8 bini geçti
Dünya

Kongo'da tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı 8 bini geçti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 8 bini geçti.

AA14 Temmuz 2020 Salı 15:39 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 15:40
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KDC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 137 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede toplam vaka sayısı 8 bin 135’a yükselirken, bugüne kadar Kovid-19 bulaşan 3 bin 948 kişi iyileşti, 190 kişi yaşamını yitirdi.

Başkent Kinşasa 6 bin 923, Kongo Central 352, Güney Kivu 276 ve Kuzey Kivu 203 ile en fazla vaka görülen şehirler oldu.

Afrika genelinde ise Kovid-19 vaka sayısı 614 bini aştı, 13 bin 504 kişi hayatını kaybetti.

Kıtada Seyşeller, Eritre ve Uganda’da ise şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

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