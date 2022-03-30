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  • Kongo'daki bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 400 olarak açıklandı
Dünya

Kongo'daki bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 400 olarak açıklandı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda devam eden çatışmalarda, son 3 ayda 400 sivil öldürüldü, 83 bin kişi yerinden edildi.

AA30 Mart 2022 Çarşamba 02:18 - Güncelleme: 30 Mart 2022 Çarşamba 02:18
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi resmi sitesinde, KDC'nin Ituri eyaletinde uzun süredir devam eden çatışmalardan dolayı, 1 Ocak 2022'den bu yana, 83 bin kişinin yerinden edildiği, 400 sivilin öldürüldüğü belirtildi.

Ituri'de devam eden çatışmaların endişe verici boyutlara ulaştığını vurgulanan bildiride, bölgede yardım kuruluşlarının faaliyetlerini askıya almak zorunda kaldığı ifade edildi.

Bildiride, çatışmaların şiddetinin her geçen gün arttığının altı çizilerek, sadece son 2 haftada, Ituri'nin İrumu kentinde 80 sivilin öldürüldüğü bilgisi verildi.

Yaklaşık 2 milyon kişinin Ituri eyaletinde yerinden edildiği belirtilen bildiride, 5 milyon nüfuslu eyalette 3 milyon kişinin gıda yardımına ihtiyaç duyduğu aktarıldı.

Ülkede iki gündür Kongo ordusu ile ülkenin doğusunda bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmeye çalışan 23 Mart Hareketi (M23) üyeleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancıların saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

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