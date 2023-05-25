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Dünya

Kongre baskınına katılan Arkansaslı Barnett'a hapis cezası

ABD Adalet Bakanlığı, 6 Ocak 2021 yılında ABD Kongre binasına düzenlenen baskında rol alan Arkansaslı Richard 'Bigo' Barnett'in 4,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.

25 Mayıs 2023 Perşembe 10:28 - Güncelleme:
Kongre baskınına katılan Arkansaslı Barnett'a hapis cezası
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barnett, 23 Ocak 2023 tarihinde, resmi bir işlemi engellemek, sivil bir kargaşa sırasında bir polis memuruna müdahale etmek, girişi yasaklanmış bir binaya veya alana tehlikeli ve ölümcül bir silahla girmek ve orada kalmak ve tehlikeli bir silahla girişi yasaklanmış binada veya arazide düzensiz ve yıkıcı davranışlarda bulunmaktan suçlu bulundu." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Kongre binasına düzenlenen baskın sırasında, eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ofisinde ayaklarını masaya uzatmış şekilde verdiği pozla tanınan Barnett'in 4,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

ABD Bölge Yargıcı Christopher Cooper, Barnett'in suçlamaları kabul etmediğini açıkladı.

62 yaşındaki Barnett, Kongre baskınıyla ilgili 4'ü ağır, 4'ü de hafif olmak üzere 8 suçtan hüküm giymişti.

Barnett'in Pelosi'nin ofisindeki fotoğrafı, baskının en bilinen görüntülerinden biri haline gelmişti.

ABD KONGRE BİNASINDA ÇIKAN OLAYLAR

ABD Kongresi, 6 Ocak 2021'de Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nı onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongre binasına yürümüş ve içeri girmeye çalışmıştı. Polisle göstericiler arasında arbede çıkmış, yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı.

Olaylarda biri polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

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