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Dünya

Kongre baskınını soruşturacak komisyonun kurulmasını bloke ettiler

ABD Senatosundaki Cumhuriyetçiler, 6 Ocak'ta yaşanan Kongre baskınını soruşturacak komisyonun kurulmasını öngören tasarıyı bloke etti.

AA29 Mayıs 2021 Cumartesi 07:55 - Güncelleme: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 07:55
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ABD Senatosu Genel Kurulundaki oylamada 54 senatör "evet", 35 senatör ise "hayır" oyu kullanırken tasarının ele alınabilmesi için gereken 60 oya ulaşılamadı.

Oylamada Demokratlara destek veren Cumhuriyetçi senatörler Lisa Murkowski, Mitt Romney, Susan Collins, Bill Cassidy, Rob Portman ve Ben Sasse de tasarının ele alınması yönünde oy kullandı.

İki partiden de isimlerin yer alacağı 10 kişilik bir komisyon kurulmasını ve 6 Ocak'ta yaşanan Kongre baskınının soruşturulmasını öngören tasarının Senato'da bloke edilmesi özellikle eski Başkan Donald Trump için bir "zafer" olarak değerlendirildi.

Amerikan medyası söz konusu kararın aynı zamanda Cumhuriyetçi Parti içindeki Trump desteğinin halen çok güçlü olduğu şeklinde okunması gerektiği yorumlarına yer verdi.

Senato'daki birçok yasal düzenlemenin ele alınabilmesi için "filibuster" denen ve 60 sayısına ulaşılmadan asıl oylamaya geçilemeyen uygulama dolayısıyla bazı tartışmalı tasarılar bu yöntemle bloke edilebiliyor.

ABD Temsilciler Meclisi, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen 6 Ocak Kongre baskınının soruşturulması için komisyon kurulmasına yönelik yasa tasarısını mayıs başında onaylamıştı.

6 Ocak'taki Kongre baskınında 5 kişi hayatını kaybetmiş, halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan Trump ise şubat ayında Senato'daki oylamada aklanmıştı.

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