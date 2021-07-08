Kongre olaylarında AP fotografçısına saldıran kişi suçlu bulundu

AA 8 Temmuz 2021 Perşembe 00:30 - Güncelleme: 8 Temmuz 2021 Perşembe 00:31

Gazetecilere veya medya ekipmanlarına yönelik saldırılarla bağlantılı olarak yakın kısa süre önce tutuklanan çok sayıda kongre baskını zanlısından biri olan Byerly, "federal bir memura saldırmak, kolluk kuvvetlerini engellemek ve fotoğrafçıya karşı saldırı" da dahil olmak üzere birçok federal suçla suçlanıyor.

Henüz savunmasını sunmayan Byerly'i AP fotoğrafçısı John Minchillo'ya saldırdığı anın görüntüleri ele verdi.

İddianamede, görüntülerde Byerly'nin fotoğrafçının yüzünü, boynunu ve yakasını tuttuğu görülürken, oradaki bir kişinin Minchillo'yu güvenli bir yere çıkarmak üzere yardım ettiği ifade edildi.

Savcılar ayrıca Byerly'nin kongre binasına bir şok tabancası götürdüğünü ve binanın batı tarafında polis memurlarına ateş ederken onu kullanmaya çalıştığını kaydetti.

Adalet Bakanlığı geçen hafta da 6 ocak kongre olaylarına gazetecilere ve ekipmanlarına saldırılan birkaç zanlıyı tutuklamıştı.

Washington'da 6 Ocak'ta miting düzenleyen eski ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri kongre binasına yürümüş ve polis barikatlarını aşan çok sayıda gösterici kongreye girmişti.