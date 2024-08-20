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Dünya

Kongrenin ilk gününe damga vuran Gazze desteği

ABD'de Demokrat Parti Kongresine ev sahipliği yapan Chicago kentinde toplanan binlerce Filistin destekçisi gösterici, 'Gazze'de soykırımın durması', 'ABD'nin İsrail'e yardımını kesmesi' için yürüdü.

AA20 Ağustos 2024 Salı 07:26 - Güncelleme:
Kongrenin ilk gününe damga vuran Gazze desteği
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ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, 4 günlük Demokrat Parti Kongresi Chicago'da dün başladı.

ABD Başkanı Joe Biden dahil olmak üzere çok sayıda önde gelen Demokrat siyasetçinin de konuşma yapacağı kongrenin ilk gününe, Chicago caddelerini dolduran binlerce Filistin destekçisi göstericinin yürüyüşü damga vurdu.

Kongrenin düzenlendiği United Center adlı merkeze yakın bir bölgede 270'den fazla Filistin destekçisi ve farklı toplumsal talepleri dile getiren sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu "March on the DNC" adlı koalisyon, dün başladıkları gösterilerine bugün de devam etti.

Kongreye yakın bir bölgede toplanan geniş kalabalık, yaklaşık 2 saat süren uzun bir yürüyüş yaparak Gazze konusundaki mesajlarını hem Joe Biden'ın hem de Kamala Harris'in duymasını sağladı.

Amerikan medyasında da geniş yer bulan yürüyüşe katılan binlerce kişi, "Gazze'de soykırımı durdurun", "Soykırımcı Joe" ve "Özgür Filistin" şeklinde sloganlar attı.

Ellerinde taşıdıkları pankartlarda da benzer mesajlar veren kalabalığın özellikle "İsrail'e ABD yardımı olmasın" temalı çok sayıda pankart dikkati çekti.

Göstericilerin akşam saatlerinde ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşma yapacağı ana kadar sahada kalıp gösterilerine devam edecekleri bildirildi.

"March on the DNC" koalisyonu da yaptıkları açıklamayla, Kamala Harris'in resmi başkan adaylığını kabul konuşmasını yapacağı perşembe günü de büyük bir gösteri düzenleyeceklerini belirtti.

- YAHUDİ AKTİVİSTTEN BİDEN VE HARRİS'E ÇAĞRI

Yürüyüşe katılan çok sayıda grup arasından Barış İçin Yahudilerin Sesi adlı grubun temsilcisi Benjamin, AA muhabirine, Amerika'daki insanlar gibi Gazze'deki insanların da güven içinde yaşamaya hakkı olduğunu ve bu konuda Biden yönetimine çok iş düştüğünü kaydetti.

"Amerika'daki yozlaşmış liderlerimiz, Filistin'deki 2 milyon kişinin güvenliğini imkansız hale getiriyorlar. Çoğu kadın ve çocuk 40 binden fazla insanın ölümüne neden olan bir soykırımı fonluyor, silahlandırıyorlar ve bunlar bizim vergilerimize oluyor." şeklinde konuşan Yahudi genç aktivist, Biden ile Harris'e buna bir son vermeleri ve İsrail'e silah göndermeyi bırakmaları çağrısında bulundu.

Amerikalı genç ayrıca Chicago'da toplanan binlerce kişinin sesini Biden yönetiminin duyması gerektiğini de sözlerine ekledi.

John adlı bir diğer Amerikalı da Gazze'de yaşananların "siyaset üstü" olduğunu ve bu konuda herkesin duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Amerikalı Filistin destekçisi, "Gazze'de yaşananlara tepki göstermek için insan olmak yeterli." dedi.

Linda adlı bir diğer gösterici, Biden yönetiminin Gazze konusunda İsrail'i savunmaktan başka bir şey yapmadığını ve Kamala Harris'in kazanması halinde de farklı bir şey yapmayacağına inandığını kaydetti.

Anita adlı bir diğer genç gösterici de Gazze gibi Yemen'de de büyük bir insani kriz olduğunu ve Gazze'de acil ateşkes, Yemen'de ise blokajın kaldırılmasını istediklerini belirtti.

  • Demokrat Parti Kongresi
  • gazze

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