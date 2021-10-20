Konteyner krizi büyüyor! Küresel ticaret tehdit altında

AA 20 Ekim 2021 Çarşamba 17:42 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 17:42

IfW, küresel mal ticaretine ilişkin analizini açıkladı.

Küresel mal ticaretinin hala ciddi konteyner dar boğazı tehdidi altında olduğu belirtilen analizde, bu konuda herhangi bir gevşeme belirtisi olmadığı aktarıldı.

Analizde, küresel konteyner kapasitesinin yaklaşık yüzde 9'unun şu anda 4 limanda boşaltılması için beklendiği, bunun yarısından fazlasının da ABD limanlarında sıkıştığı kaydedildi.

Küresel ticaret göstergesinde Çin'in ekim ihracatında bir önceki aya göre (nominal, mevsimsellikten arındırılmış) yüzde 4,9 düşüş ve ithalatında yüzde 2,7 artış olacağı, ABD için ise ihracatta yüzde 1,8 gerileme ve ithalatta yüzde 0,4'lük artış olmasının öngörüldüğü bildirilen açıklamada, ihracatın ekimde Almanya'da yüzde 1,2 ve AB'de de yüzde 1,3 düşmesinin beklendiği aktarıldı.

lfW araştırmacılardan Vincent Stamer, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Küresel ticaret, ilerlemek için olumlu bir itici güçten yoksun. Şu anda Kovid-19 krizi başlamadan önceki seviyede sıkışmış durumda ve alışılmadık derecede uzun bir süredir durgunluk yaşıyor." ifadelerini kullandı.

Konteyner gemileri tıkanıklığının, küresel ticarette artış umutlarını azalttığını belirten Stamer, "İlk kez, mal taşıyan gemiler Çin ve ABD'nin ana limanlarında aynı anda endişe verici bir şekilde tıkandı." değerlendirmesinde bulundu.