İsrail'in istihbarat şirketleri artık direksiyon başında sizi izliyor. Arabalarınız, fark etmeden devlet için veri topluyor ve hareketlerinizi kaydediyor. İsrail gazetesi Haaretz, İsrailli firmaların 'CARINT' adı verilen araçlardan istihbarat toplama teknolojisi geliştirdiğini ve bu yöntemle casusluk faaliyetleri yürütüldüğünü ortaya çıkardı. Haaretz gazetesinin araştırmasına göre, araç istihbaratı alanındaki en dikkati çekici aktörlerden biri Toka firması.

DİNLEME YAPILABİLİYOR

Toka, arabalarda kullanılan kameralara erişim konusunda uzmanlaştığı ifade edilen haberde, şirketin ürünüyle kamera verilerini araba bağlantılı verilerle eşleştirebildiği aktarılıyor. Ürünlerini zaman içerisinde geliştiren Toka'nın, araçların multimedya sistemlerine sızabilen, hareketlerini ve konumunu izleyebilen teknoloji geliştirdiği bilgisi verildi. Bu teknoloji, aracın eller serbest (hands free) sisteminin mikrofonuna uzaktan erişerek sürücüyü dinlemeye ve hatta gösterge paneline veya aracın etrafına yerleştirilmiş kameralara bile erişmeye imkan tanıyor.

PLAKA SİSTEMİYLE SIZMA

Toka ve Rayzone'nın dışında Ateros adlı bir diğer firmanın geliştirdiği "GeoDome" sistemi plaka numaralarını tanıyan sistemler dahil olmak üzere devletlerin verilerine entegre olabiliyor. Ayrıca geliştirilen sensörlerle lastiklerden veri toplayıp, aracın takibini yapabiliyor.

KONTROLÜ TAMAMEN ELE GEÇİRİYORLAR

Haberde, devletlerin istihbarat şirketlerinden taleplerinin konum belirleme ve izlemeyle sınırlı kalmadığının altı çiziliyor. Güvenlik uzmanları ve bilgisayar korsanlarının, "otomobillerin dijital sistemleri üzerinden tüm kontrolün ele geçirilebileceğini, direksiyonun uzaktan yönlendirilebileceğini veya motorun durdurulabileceğini kanıtladığı" ifade ediliyor.

Toka firmasının kurucuları arasında eski İsrail Başbakanı Ehud Barak ve Siber Güvenlik Komutanı Emekli Tuğgeneral Yaron Rosen yer alıyor.

ADIM ADIM TAKİP EDİYORLAR

İsrailli istihbarat şirketi Rayzone'un araçları izlemek için bir 'gözetleme aleti' satmaya başladığı bilgisine de yer verilen haberde, ürünün çeşitli kaynaklardan verileri toplayarak, çapraz doğrulama yapan bir dizi ürünle birlikte satıldığı bilgisi verildi. Rayzone firmasının iştiraki TA9 ise araçlardan toplanan verileri yapay zekayla harmanlayarak 'tam istihbarat' sunuyor. Bu teknoloji sayesinde, araçlardaki SIM kartlar, kablosuz ağlar ve Bluetooth bağlantıları üzerinden hedefler gerçek zamanlı izlenebiliyor.

ÇAĞRI CİHAZLARINA SIZMIŞLARDI

İsrail, 17 ve 18 Eylül 2024'te Hizbullah mensuplarının kullandığı binlerce çağrı cihazı ve telsizlere gönderdiği sinyallerle eşzamanlı patlamıştı. Saldırıda 37 kişi hayatını kaybetmiş, 2 bin 800 kişi yaralanmıştı. İsrail saldırıyı yıllar önce planlamış, cihazlara üretim sürecinde Nitrogliserin bileşiği enjekte etmiş ve sinyal göndererek patlamayı gerçekleştirmişti.

Çağrı cihazları Hizbullah tarafından Tayvanlı bir firmadan sipariş verilmişti.

KATİLDEN BATI ŞERİA'DA ETNİK TEMİZLİK ÇAĞRISI

İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'da ilhak girişimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bir sonraki İsrail hükümetinin Batı Şeria'da Filistinlilerin göçünü teşvik etmesi ve bölgenin İsrail'e ilhakını gerçekleştirmesi gerektiğini dile getiren Smotrich, "Başka bir çözüm yok" diyerek, 'göçü teşvik' adı altında etnik temizliği savundu. Bmotrich,"Devrimi tamamlamalı ve Arap terörist devleti fikrini ortadan kaldırmalıyız" dedi.