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Dünya

Konuşmasına Kur'an'dan ayetle başladı! Türkiye'ye özel teşekkür

Hindistan'la ateşkes sonrası ulusa sesleniş konuşması gerçekleştiren Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, tarihi başarı elde ettiklerini söyledi. Şerif'in hitabına Kur'an-ı Kerim'in Saff Suresi 4. Ayeti ile başlaması dikkatleri çekti. Başbakan, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelere teşekkür etti.

AA11 Mayıs 2025 Pazar 08:07 - Güncelleme:
Konuşmasına Kur'an'dan ayetle başladı! Türkiye'ye özel teşekkür
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan'ın 7 Mayıs'taki füze saldırısıyla Yeni Delhi ile İslamabad arasında başlayan gerilimde Hindistan'a karşı "tarihi başarı" elde ettiklerini belirtti.

Pakistan basınındaki haberlere göre, ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından ulusa seslenen Şerif, iki ülke arasında günlerdir süren gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şerif, hitabına Kur'an-ı Kerim'in Saff Suresi 4. Ayeti ile başladı.

Şerif, Hindistan'a düzenledikleri son operasyonda ülkesinin elde ettiği "tarihi başarı" dolayısıyla güvenlik güçlerine teşekkür ederek "Bu, ilkelerimizin ve saygımızın zaferidir. Bu sadece silahlı kuvvetler için değil, tüm ulus için bir zaferdir." ifadelerini kullandı.

Hindistan'ın askeri tesislere ve su kaynaklarına yönelik saldırılarının ardından karşılık verme kararı aldıklarını belirten Şerif, "Düşmana çok iyi anladığı bir dille cevap verme kararı aldık. Masada yapılacak görüşmelerin artık savaş meydanında yapılacağını açıkça ifade ettik." dedi.

- ARALARINDA TÜRKİYE'NİN DE BULUNDUĞU ÜLKELERE TEŞEKKÜR

Şerif ayrıca, ABD, Çin, Türkiye, Suudi Arabistan, İngiltere ve Birleşmiş Milletler'e yapıcı rolleri için teşekkür etti.

- "ADALET İLKELERİ DOĞRULTUSUNDA BARIŞÇIL MÜZAKERE YOLUNUN BENİMSENECEĞİNE İNANCIMIZ TAM"

Şerif, Hindistan'ın Pahalgam bölgesinde yaşanan olayı Pakistan'a "haksız bir savaş" başlatmak için "bahane" olarak kullandığını söyleyerek, ülkesinin konuya ilişkin tarafsız ve bağımsız soruşturma önerisinde bulunduğunu dile getirdi.

Hindistan'a ait Fransız yapımı Rafale uçaklarının Pakistan Hava Kuvvetleri tarafından hedef alınarak düşürüldüğünü belirten Şerif, ülkesinin güvenlik güçlerinin ve jetlerinin Hint ordusunun kulelerini "birkaç saat içinde susturduğunu" ve "tarihin bunu her zaman hatırlayacağını" söyledi.

Şerif, düşmana ait askeri depoların, cephane depolama yerlerinin ve hava üslerinin harabeye döndüğünü de belirtti.

Pakistan'ın "bölgesel barış ve on milyonlarca vatandaşının yaşamı için" ateşkese olumlu yanıt verdiğini kaydeden Şerif, "Cammu Keşmir de dahil olmak üzere su kaynaklarının paylaşımı ve tüm meselelerin çözümü için adalet ilkeleri doğrultusunda barışçıl müzakere yolunun benimseneceğine inancımız tam." dedi.

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